Wallace retorna para reescrever história

Depois de uma saída conturbada do Rio Branco em 2015, o atacante Wallace voltou ao clube nesta sexta-feira disposto a reescrever sua história no Tigre. Ele passa a ser o 21º jogador contratado para o Campeonato Paulista da Série A3 e disputará posição com Bruno Correa, Júlio, Wellington, Daisson e Ítallo. Com 21 anos, Wallace é um dos atletas mais promissores que surgiram na base riobranquense nos últimos anos.

Em 2015, ele aparecia na liderança da artilharia do Campeonato Paulista Sub-20, com 13 gols em nove jogos. Wallace logo ganhou espaço no time profissional e marcou um gol na estreia da Copa Paulista, justamente num dérbi contra o União Barbarense. Em evidência no mercado e com salários atrasados no Rio Branco, o atacante conseguiu a sua liberação na Justiça e foi para o Bragantino, numa decisão da qual ele agora se arrepende.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Foi uma saída imatura. Se eu tivesse mentalidade que tenho hoje, teria continuado no Rio Branco. Acho que se eu tivesse ficado teriam aparecido coisas muito melhores para a minha carreira. Mas a vida é assim, às vezes tem que tropeçar para aprender”, afirmou Wallace, que não teve muito espaço no Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série B de 2015 e no Paulista da Série A2 de 2016.

Ainda no ano passado, ele foi contratado pelo Marília para a reta final da Copa Paulista, mas disputou apenas quatro partidas. Ao retornar ao Tigre, Wallace espera, enfim, resgatar o bom futebol que o despontou no começo da carreira. “Fico feliz em voltar ao Rio Branco. É o clube que me revelou e espero dar muitas alegrias ainda. Voltar para a Série A2 é o principal objetivo”, disse.

Para voltar a contar com Wallace, o Rio Branco fez um acordo com o atleta por meio de seu Departamento Jurídico para quitar a antiga pendência de forma parcelada. O diretor de futebol, Dado Salau, comemorou o retorno do centroavante.

“Eu particularmente gosto muito do futebol dele. É um centroavante de área, com boa movimentação e um ótimo chute a gol”, destacou o dirigente.

Jogo-treino

Wallace acompanha o elenco riobranquense neste sábado até Piracicaba, onde fará uma atividade física separadamente do restante do grupo, que disputa um jogo-treino contra o XV, às 10 horas, no campo da Usina Costa Pinto, da multinacional Raízen.

Nesta sexta, o Tigre contratou um novo preparador de goleiros para substituir Bruno Uchoa, que aceitou um convite da Matonense. Paulo Francisco Barbosa, o Paulo Lisa, que trabalhou no próprio Rio Branco em 2015, assumirá o cargo na comissão técnica de João Batista.