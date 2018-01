Wagner projeta protagonismo e ano livre de lesões no Vasco

A pré-temporada em 2018 no futebol brasileiro teve tempo reduzido em comparação aos anos anteriores, mas Wagner garante ter motivos para celebrar o período de treinos do Vasco, realizado no CT de Vargem Grande. O meia lembra que ficou de fora de boa parte da preparação do clube no ano passado, pois teve a sua contratação fechada apenas em meados de janeiro. E ele avalia que esse período completo de trabalhos de agora será fundamental para ele ter uma temporada livre das lesões.

“A pré-temporada é muito importante porque é a base que temos no ano, para prevenção, para ter aquele gás no momento certo. No ano passado eu peguei a pré-temporada em andamento e, coincidentemente, foi o ano em que mais tive contusões, foram quatro. Esse ano, pegando o trabalho desde o início, vai dar suporte para a sequência, minimizando essa questão de lesões e podendo estar mais tempo dentro de campo. Trabalhamos bem durante essas duas semanas. Vamos chegar bem no campeonato porque a pré-temporada foi muito positiva, o retorno foi positivo. Não tivemos problemas musculares no grupo, a equipe está mantendo jogadores do ano passado, mantendo a base”, disse.

Como ficou em vários momentos afastado da equipe por estar contundido, Wagner disputou apenas 29 jogos pelo Vasco em 2017. Agora, até pela saída de importantes peças do elenco, o meia projeta uma temporada de maior protagonismo no clube de São Januário. No último domingo, inclusive, ele deu passe para um dos gols da equipe na vitória por 4 a 0 sobre o capixaba São Mateus em jogo-treino.