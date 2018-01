‘Voltei porque quero ganhar a Libertadores’, diz Tevez em apresentação no Boca

Carlitos Tevez foi oficialmente apresentado nesta terça-feira no Boca Juniors. E, em sua terceira passagem pelo clube argentino, o atacante foi claro sobre o seu objetivo: conquistar a Copa Libertadores.

Hexacampeão da competição, o Boca Juniors não conquista a Libertadores desde 2007. O atacante de 33 anos, por sua vez, venceu o torneio em 2003, atuando pelo próprio clube argentino.

“Voltei porque quero ganhar a Copa Libertadores, como todos os torcedores. Já me resta pouco tempo no futebol e preciso aproveitar”, comentou. “Quero aproveitar esses dois anos que firmei com o Boca porque são os últimos que me resta. Quero aproveitar meus companheiros e o futebol, e com alegria será muito mais fácil.”