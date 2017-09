Volta Redonda e Tombense avançam, Bragantino se salva e Macaé cai na Série C

A 18.ª rodada, a última do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C – a terceira divisão nacional – foi disputada neste sábado e enfim foram definidos os classificados e rebaixados. Tombense-MG e Volta Redonda-RJ confirmaram o favoritismo e ficaram com as duas vagas restantes nas quartas de final, enquanto que o Bragantino-SP se livrou por um milagre do rebaixamento, que ficou na conta do Macaé-RJ.

O Tombense ficou com a terceira colocação, com 26 pontos, depois de segurar o empate sem gols justamente contra o Macaé, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ). O time fluminense terminou na vice-lanterna, com 19 pontos, e vai disputar a Série D no próximo ano.

Com o empate, a equipe de Tombos (MG) ultrapassou o Volta Redonda, que perdeu por 1 a 0 para o São Bento-SP, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), mas ainda assim conseguiu se classificar na quarta colocação, com 25 pontos. O time sorocabano, por sua vez, confirmou a liderança com 31.