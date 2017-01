Volante Michel é apresentado no Grêmio e mostra confiança: ‘Vim fazer história’

O Grêmio apresentou nesta sexta-feira o primeiro reforço contratado para a temporada 2017. O volante Michel chegou após se destacar na campanha que deu o título da Série B ao Atlético-GO no ano passado. E mesmo tendo apenas sua primeira oportunidade em um clube da elite do País, se mostrou bastante confiante ao dizer que vai “fazer história” no time gaúcho.

“É uma oportunidade única na minha carreira. Tenho quase 27 anos, é o maior clube que já defendi, não posso deixar passar em branco. Vim fazer história, fazer meu nome. A expectativa é muito grande, é um sonho que vou realizar. Não só a Libertadores, nunca joguei Série A. Também tem o Gauchão. São campeonatos que tenho que levar a sério”, declarou.

Michel foi anunciado ainda em dezembro do ano passado e chega para brigar por posição com nomes como os de Walace, Jailson, Maicon e Ramiro. Desconhecido de boa parte da torcida, o jogador fez questão de se apresentar nesta sexta e se definiu como um volante “moderno”.

“Tenho que agarrar essa oportunidade, não posso deixar passar. Sou um volante moderno. Um volante que está sempre ajudando na marcação, aparecendo na área e finalizando. Eu também tenho a característica de toque de bola. Essa característica que o grupo do Grêmio tem, esse estilo de jogo, eu me encaixo muito bem”, afirmou.

Além de Michel, o Grêmio já anunciou os laterais Leonardo e Léo Moura como reforços para este ano. De acordo com Renato Gaúcho, o clube ainda busca por centroavantes e pelo menos mais um zagueiro, para suprir as ausências de Fred e Wallace Reis, que foram emprestados.

