Volante do Botafogo revela ‘pacto’ do elenco para ‘focar em 3 competições’

A Copa Libertadores é a prioridade, mas o Botafogo não quer desistir das outras duas competições que disputa na temporada: a Copa do Brasil e o Brasileirão. Por isso, os jogadores fizeram um “pacto” para “focar nas três competições”, segundo revelou o volante João Paulo nesta segunda-feira.

“Essa questão de focar em três competições fica muito na conversa, não temos muito tempo para ficar treinando. Fizemos um pacto para estarmos 100% nas três competições, não vamos tirar o pé de nenhuma. Claro que a Libertadores é a nossa prioridade, mas sempre que entrarmos em campo vamos dar o nosso melhor para o Botafogo”, disse o jogador.

LEIA TAMBÉM: Arsenal confirma permanência de Wenger e renova contrato por dois anos

O discurso será colocado à prova nesta quarta, no clássico com o Fluminense, no Maracanã. “Por ser um clássico, já se torna um jogo diferente, ganha também uma importância a mais pelos três jogos que estamos sem vencer no Brasileiro. Uma responsabilidade a mais e que não temos que fugir dela. Mas entendemos que estamos bem em outras competições, o que nos gera um desgaste maior também. Mas não vamos fugir da raia. Conhecemos bem a equipe do Fluminense e vamos nos preparar bem para esse jogo”, projetou.