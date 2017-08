Vizeu elogia Atlético-MG e pede ‘humildade’ ao Flamengo no Campeonato Brasileiro

“Precisamos ter a cabeça no lugar porque não estamos vindo de resultados bons no Brasileirão. Se mantivermos nossa calma, nossa tranquilidade, com o grupo fechado como foi nesse último jogo, vamos conseguir sair com essa vitória”, orientou Felipe Vizeu. “Sabemos que lá também tem muitos jogadores decisivos, de ótimo potencial, então precisamos manter a humildade para voltarmos a vencer no Campeonato Brasileiro”.

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, o atacante destacou o potencial do adversário. Ele comentou também que, para encerrar a sequência ruim no Brasileirão, o elenco do Flamengo precisa manter a calma e a humildade.

A excelente goleada sobre o Palestino por 5 a 0, que classificou o Flamengo às oitavas de final da Copa Sul-Americana, não entusiasmou totalmente o atacante Felipe Vizeu. O time, afinal, não vence há três partidas no Campeonato Brasileiro e faz neste domingo o difícil duelo contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Substituto do peruano Guerrero, que está contundido, o atacante comentou também sobre a sua sequência de jogos. “Estou quase chegando aos 50 jogos pelo Flamengo. É uma felicidade muito grande aos 20 anos, poder chegar a essa marca em um clube da grandeza do Flamengo. Estou muito tranquilo, mas sabendo da responsabilidade, que é muito grande. Tenho que manter meu foco no trabalho do dia a dia, pois sabemos que serão jogos muito difíceis”, acrescentou Felipe Vizeu.

Sobre o triunfo contra o Palestino, o atacante destacou um fato especial: o apoio recebido pelo elenco depois de perder a sua bisavó pouco antes da partida. “Ontem (quarta-feira), com a perda da minha bisavó, foi um pouco complicado, mas precisamos seguir levando a vida”, relatou. “O grupo me ajudou muito. Me abraçou, me deu muita força. Agora tenho que continuar. Sei que ela está em um ótimo lugar. O gol de ontem dedico à ela”.

LEIA TAMBÉM: CBF confirma dois amistosos da seleção feminina contra Austrália em setembro

Felipe Vizeu destacou, por fim, que a goleada deu confiança para a sequência da temporada. “Lava a alma. A gente precisava vencer, estávamos vindo de resultados negativos. Sabemos que, pela grandeza do Flamengo, vencer é muito importante. O legado que a gente carrega aqui no clube desde a base é esse, de vitórias e títulos. Graças a Deus ontem (quarta-feira), com essa vitória, temos mais tranquilidade para seguirmos em frente”.