Vitória repete time do triunfo contra o Corinthians para supreender Coritiba

O Vitória vem de três triunfos nos últimos quatro jogos, entre os quais o obtido sobre o líder Corinthians no Itaquerão, no sábado retrasado. Mesmo os bons resultados não foram suficientes para tirar a equipe da zona de rebaixamento. Por isso, o time baiano precisa manter o embalo no duelo desta segunda-feira, às 20 horas, contra o Coritiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Vagner Mancini não fez mistérios e mandará a campo a mesma equipe que derrotou o Corinthians por 1 a 0 na última rodada. O treinador continua sem poder contar com o meia Cleiton Xavier, o atacante André Lima e o volante Willian Farias, lesionados.

O meio-campo continuará com Neilton responsável pela armação das jogadas e a dupla de ataque será formada por David e Tréllez. A padrão tático, portanto, será o mesmo. O time, que é o vice-lanterna do Brasileirão, com 22 pontos, terá uma postura defensiva e tentará definir o jogo no contra-ataque.