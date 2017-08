Vitória repete fórmula vencedora, bate o Coritiba e deixa a zona de rebaixamento

O Vitória adotou nesta segunda-feira a mesma fórmula usada há nove dias contra o líder Corinthians, em São Paulo. E deu certo novamente com sua defesa bem postada e rápidos contra-ataques. Com gol do zagueiro Kanu no segundo tempo, o time baiano derrotou o Coritiba por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e enfim deixou a zona de rebaixamento.

Com mais três pontos conquistados como visitante – 10 nos últimos 12 sob o comando do técnico Vagner Mancini -, o Vitória chegou a 25 e subiu para a 16.ª colocação, mandando a Chapecoense para a zona da degola – em 17.º com a mesma pontuação, mas pior saldo de gols (-9 a -8). Atrás deles estão Avaí (18.º também com 25 e um triunfo a menos), São Paulo (19.º com 23) e Atlético Goianiense (20.º com 18).

LEIA TAMBÉM: Com gol no último minuto, Huracán se classifica à segunda fase da Sul-Americana

No Coritiba, o sinal está mais que acesso. Com apenas um ponto em dois jogos como mandante – empate com o Santos na rodada passada -, o time paranaense está logo acima do Vitória na tabela de classificação, em 15.º lugar, com 26 pontos.