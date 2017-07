Vitória e Bahia se reencontram pelo Brasileirão e fazem clássico dos desesperados

O mando com torcida única, contudo, será do Vitória. E a equipe leva vantagem no confronto direto deste ano: são duas vitórias, contra uma do Bahia e dois empates, em jogos válidos pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Baiano.

As duas equipes, afinal, fazem um péssimo início de competição e estão na zona de rebaixamento. O Vitória, com oito pontos, deve permanecer entre os últimos mesmo que vença. Já o Bahia soma dois a mais e pode dar um bom salto na tabela de classificação.

O Campeonato Brasileiro voltará a ter um Vitória x Bahia neste domingo, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 11.ª rodada. Um clássico que não ocorria desde 2014 na primeira divisão nacional. Mas, apesar do aguardado reencontro, o jogo será tenso e envolverá dois adversários “desesperados”.

E, apesar do momento ruim no campeonato, o Vitória está confiante em obter um bom resultado. Para isso, o técnico Alexandre Gallo aposta no mistério. “A gente não vai passar a equipe que deve entrar. Os atletas sabem, nós já treinamos. Eu gosto de passar para o atleta quem vai entrar, pois ele trabalha diferente, ele se prepara diferente. Em um clássico desse, o fator psicológico é fundamental”.

É provável, contudo, que o time não contará com o zagueiro Fred, que sofreu uma lesão de grau 1 e dificilmente terá condições de disputar o clássico. Seu substituto deve ser Ramon. Já o recém-contratado Carlos Eduardo foi regularizado e tem chances de estrear.

A estratégia adotada por Alexandre Gallo, aliás, é a mesma do técnico Jorginho. “Claro que a gente vem treinando essa semana com algumas possibilidades”, despistou o comandante do Bahia. “Com certeza não vou passar isso. Tenho uma ideia do que penso para esse jogo. É um jogo difícil, especial”.

Se o zagueiro Jackson e o volante Edson seguem sem condições de jogo, assim como o atacante Maikon Leite, o Bahia terá o retorno do volante Renê Júnior, após cumprir suspensão, e de Régis, recuperado de uma lesão na coxa. Sem ritmo de jogo, contudo, o meia pode começar no banco de reservas. Vinícius, assim, seguiria no time. O colombiano Armero também disputa vaga com Matheus Reis na lateral esquerda. Expulso no último jogo, por sua vez, Lucas Fonseca será substituído por Rodrigo Becão.