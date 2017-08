Vitória do Rio Branco traz novo clima ao grupo

Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

A primeira vitória do Rio Branco na Copa Paulista, conquistada sexta-feira sobre o Atibaia, por 2 a 0, representou um alívio ao treinador Edson Vieira. Segundo ele, o elenco estava agoniado por ter fechado o primeiro turno sem vencer, com três empates e três derrotas, sendo que em três destes jogos a equipe havia saído na frente.

“A gente já tinha deixado escapar três vezes a vitória. Terminamos o jogo praticamente com oito em campo, com a expulsão do Rufino e os problemas musculares do Afonso e do (Tiago) Tremonti, mas fomos valentes”, destacou. Os jogadores do Tigre ganharam folga neste fim de semana e se reapresentam na tarde desta segunda-feira no estádio Décio Vitta.

As categorias de base do Rio Branco entraram em campo neste sábado pelo Campeonato Paulista. No Sub-15, o Tigrinho chegou a abrir 2 a 0, mas levou a virada e perdeu para o Taubaté por 3 a 2. A equipe segue entre os dois primeiros. No Sub-17, o alvinegro venceu o Linense por 3 a 2 fora de casa. Já no Sub-20, o Rio Branco é o lanterna e não tem mais chances de alcançar o G4, mas segurou o vice-líder Desportivo Brasil num empate sem gols em casa, pela 13ª rodada.