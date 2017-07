Vitória como visitante motiva o Palmeiras para decisão de vaga na Copa do Brasil

A vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no último domingo, na Arena Pernambuco, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro, encheu o Palmeiras de esperança para o confronto desta quarta-feira contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro jogo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, empate por 3 a 3. Assim, para avançar às semifinais da competição, terá de vencer fora de sua casa ou empatar por quatro ou mais gols. Em caso de repetição do placar, o classificado será definido após as cobranças de pênaltis. Empate com menos de três gols classifica o time mineiro.

Na Arena Pernambuco, o Palmeiras conquistou a terceira vitória como visitante no Brasileirão. Além do Sport, havia vencido o Bahia (4 a 2) e Ponte Preta (2 a 1). “Estou muito contente com o que jogamos contra Flamengo (empate por 2 a 2), muito contente com o que jogamos (na Arena Pernambuco). Estamos em uma sequência boa. Tomara que quarta seja assim também”, disse Cuca.