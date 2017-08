Vitória bate a Ponte Preta e consegue a reabilitação após cinco derrotas seguidas

A Ponte Preta pagou pelo primeiro tempo ruim que fez nesta quarta-feira e perdeu para o Vitória por 3 a 1, no estádio Barradão, em Salvador, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter acabado com uma sequência de cinco derrotas seguidas, o time baiano continua na 19.ª e penúltima colocação, com 16 pontos. Já o de Campinas (SP) estacionou nos 21.

O Vitória aproveitou duas falhas da defesa pontepretana para fazer 2 a 0 logo no início do jogo. Aos dois minutos, Neilton cobrou escanteio e o colombiano Tréllez cabeceou com força. A bola bateu na trave e nas mãos de Aranha antes de entrar. Dez minutos depois, Juninho cruzou, Rodrigo escorregou na hora de tirar e a bola sobrou para Neilton, que dominou e bateu na saída do goleiro da Ponte Preta.

Jogador mais lúcido da Ponte Preta, Lucca fez Caíque trabalhar em chute de fora da área, mas o Vitória aproveitou outra falha do adversário para liquidar o jogo aos 35 minutos. Elton entregou a bola nos pés de David, que puxou contra-ataque e passou para Tréllez soltar a bomba.