Vitória aposta em melhora do sistema defensivo para manter embalo contra Flamengo

Embalado pela melhora do seu sistema defensivo, o Vitória tenta manter a sua reação no Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Flamengo, às 11 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 19.ª rodada – a última do primeiro turno.

Desde a chegada do técnico Vagner Mancini, o Vitória empatou com o Cruzeiro e derrotou a Ponte Preta. E, especialmente, levou apenas um gol nas duas partidas, demonstrando um novo momento de seu sistema defensivo, que tem 30 gols sofridos e é responsável direto pela fraca campanha no Brasileirão – é apenas o penúltimo colocado, com 16 pontos.

LEIA TAMBÉM: Henrique Dourado fica fora de treinamento e deve ser poupado no Fluminense

“Melhorou a postura dos jogadores. Os 11 defendem e ataca com 11. Então, o comportamento da equipe mudou. Automaticamente, a defesa melhora”, explicou o zagueiro Wallace. “A gente não vai defender com dois jogadores. Infelizmente, a gente ainda não compreendeu que o futebol é formado por 11 atletas. Até a bola chegar na defesa, é preciso que o ataque marque bem para que ela chegue quebrada e não venha em condições favoráveis para o ataque adversário fazer o gol”.