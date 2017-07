Vitória anuncia demissão de Petkovic do cargo de diretor executivo de futebol

A péssima fase do Vitória, que ocupa a 19.ª e penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, fez mais uma vítima nesta segunda-feira. E desta vez sobrou para um ídolo do clube. Por meio de uma nota oficial em seu site, o clube baiano anunciou a demissão do sérvio Dejan Petkovic do cargo de diretor executivo de futebol.

O comunicado oficial é assinado pelo presidente em exercício Agenor Gordilho Neto, que agradece os serviços prestados pelo ex-jogador, que foi ídolo do clube nos anos 1990, quando Petkovic desembarcou no Brasil vindo do Real Madrid.

LEIA TAMBÉM: Revés na Sul-Americana não abala confiança do Flu no Brasileiro, diz Cavalieri

“O Esporte Clube Vitória está em meio a um processo geral de reestruturação interna coordenado pelo presidente em exercício Agenor Gordilho Neto. Com isso, o clube oficializa, nesta segunda-feira (24), o desligamento do Executivo de Futebol, Dejan Petkovic, a quem a instituição agradece pelos relevantes serviços prestados neste período em que trabalhou no rubro-negro baiano. Ex-jogador, Petkovic é um dos maiores ídolos da história do Vitória. O clube deseja boa sorte e sucesso na condução de sua carreira desta data em diante”, afirmou a nota.