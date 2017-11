Vitor Hugo troca Rio Branco pelo União

O meio-campista Vitor Hugo, de 23 anos, vai pegar a Avenida Santa Bárbara e trocar o Rio Branco pelo União Barbarense em 2018. O jogador, que defendeu o Tigre na Série A3 e na Copa Paulista deste ano, está fazendo tratamento de uma lesão com o fisioterapeuta do Leão da 13, Adriano Baldini, que confirmou a contratação do atleta à Rádio Brasil. Vitor Hugo inclusive é aguardado para se apresentar com o restante do elenco na próxima terça-feira, data do início da pré-temporada. Foto: Sanderson Barbarini - FOCO NO ESPORTE.JPG

Esta será mais uma oportunidade para o atleta despontar no futebol. Nascido em Santa Bárbara d’Oeste, Vitor Hugo fez toda a sua base em clubes grandes como Santos e Corinthians, mas, desde que subiu para os profissionais, nunca conseguiu se firmar, tendo acumulado apenas breves passagens por equipes como Guarani, Botafogo (SP) e Bragantino. No Rio Branco, ele marcou apenas um gol em toda a temporada, mas teve algumas atuações de destaque, principalmente durante a A3, quando foi titular na reta final. Na Copa Paulista, foi pouco aproveitado.

Segundo a diretoria do União, 23 jogadores já estão contratados para a Série A3, mas até agora só o goleiro Thiago Luís e os volantes Cláudio Britto e Claudinei foram anunciados oficialmente. O volante Thiago Batista, ex-Água Santa, é outro que estaria apalavrado com o Leão da 13, segundo informações de bastidores.