Vitor Bueno realizará exames nesta segunda-feira para saber gravidade da lesão

O meio-campista Vitor Bueno é a principal dúvida no Santos para o duelo contra o Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O jogador machucou o joelho direito após dividida com o volante Marcão Silva no empate do Santos por 1 a 1 com o Atlético Goianiense, no último sábado, fora de casa, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador precisou deixar o campo de maca.

O departamento médico do Santos optou por não comentar sobre a gravidade do problema até a realização dos exames de imagem, marcado para esta segunda-feira. Vitor Bueno vinha sendo reserva do time e ganhou a oportunidade de começar em campo no último sábado, justamente porque o técnico Levir Culpi quis poupar alguns titulares.