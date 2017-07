Vitor Bueno é operado do joelho em São Paulo e iniciará recuperação nesta sexta

O meia-atacante Vitor Bueno, do Santos, passou por cirurgia nesta quinta-feira no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida da equipe contra o Atlético Goianiense, no sábado passado, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro – ele foi substituído no segundo tempo da partida após sentir uma entorse no joelho.

O procedimento cirúrgico para a reconstrução do ligamento e tratamento de uma lesão no menisco do atleta – que recebeu alta já nesta quinta-feira – foi comandado pelo ortopedista Moisés Cohen e teve o acompanhamento do médico do clube santista Ricardo Nobre.

LEIA TAMBÉM: Fluminense se reapresenta e deve ter ao menos três novidades contra o Goiás

“Me sinto aliviado depois da cirurgia. Confesso que estava um pouco ansioso, mas já deu tudo certo. A partir desta sexta-feira começo o tratamento muito motivado e empenhado para voltar mais forte ainda”, destacou o jogador em mensagem publicada no site do clube.