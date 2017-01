Vitinho terá nova chance no Palmeiras nesta quinta-feira

Depois das boas atuações nos treinamentos e no amistoso contra a Chapecoense, o atacante Vitinho terá uma nova chance como titular no jogo-treino que o Palmeiras realiza nesta quinta-feira na Academia de Futebol contra o Atibaia. Embora dificilmente será titular, o jovem atacante é um dos principais nomes deste início de temporada.

No treinamento de quarta-feira, o técnico Eduardo Baptista ensaiou várias jogadas ofensivas, inclusive com a bola parada. O treinador fortaleceu as infiltrações de jogadas de ataque. Com Felipe Melo, Tchê Tchê e Raphael Veiga com bom aproveitamento nos passes, o Palmeiras chegava ao ataque com até quatro jogadores.

Com Dudu e Vitor Hugo na seleção brasileira – a equipe venceu a Colômbia por 1 a 0 nesta quarta-feira com gol do palmeirense -, o Palmeiras pode enfrentar o Atibaia com a seguinte formação: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga, Vitinho e Lucas Barrios.

No domingo, já com grande parte do elenco à disposição, o Palmeiras recebe a Ponte Preta, em amistoso que será disputado no Allianz Parque.