Vistoria tenta seguir embalado após folga

Depois de ter folgado na última rodada, a Vistoria São Paulo volta a entrar em campo neste sábado pelo Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie, realizado no Iate Clube de Americana. A equipe é a líder isolada da competição, com 12 pontos, sendo quatro vitórias nas quatro partidas que disputou.

Mas todo cuidado é pouco, já que o Multimalhas atingiu a mesma pontuação no último fim de semana, mas com uma partida a mais. Ambos entram em campo hoje. O Multimalhas enfrenta o Conceito Sports às 14h15 e a Vistoria São Paulo encara o New Sport às 15h30. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O campeonato do Iate tem 11 times participantes, que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os sete melhores garantem vaga para as quartas de final, enquanto os quatro restantes disputarão uma repescagem em busca da oitava e última vaga.

PAUSA

Na Sede Náutica do Rio Branco, a Copa Mag Sac Embalagens dá uma pausa neste e no próximo fim de semana após o término do primeiro turno. Na categoria Jovens, o Bar do Rio Branco ocupa a liderança isolada na metade da competição, com 15 pontos – cinco vitórias e duas derrotas.

Já pela categoria Sênior, as equipes do Paraná Construção e Acabamentos e da Auto Escola São Vito/Depósito Campeão dividem a ponta da classificação, com 16 pontos.

Iate Clube:

6ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie

Categoria Livre

HOJE (24/03)

14h15 – Conceito Sports x Multimalhas

15h30 – New Sport x Vistoria São Paulo

16h30 – Factoplast x Asa Vita

amanhã (25/03)

9h00 – Instituto Odair Dias x Nossa Casinha

10h00 – Z Sport x Têxtil PBS

Clube do Bosque:

6ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Categoria Livre

HOJE (24/03)

14h45 – Varejão Tatu x Líder Contábil

16h00 – Z Sport x Next

17h00 – Castor Society x Armec