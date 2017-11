Vistoria e New Sport precisam só de um empate

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Donos das melhores campanhas da primeira fase, New Sport e Vistoria São Paulo jogam por um empate hoje para avançar à decisão do Campeonato Interno de Futebol Minicampo João Batista Giordano, disputado no Iate Clube de Americana.

As semifinais serão disputadas em jogo único, neste sábado, a partir das 15h15. O New Sport, único invicto da competição, enfrentará o Asa Vita, enquanto a Vistoria medirá forças com o Instituto OD, time que tem a menor pontuação entre os quatro semifinalistas.

No Clube do Bosque, a primeira fase do Campeonato Esquilo chegará ao fim neste sábado. São sete times participantes e somente os três primeiros avançam diretamente para as semifinais, enquanto os outros quatro passarão pela repescagem.