Vinte anos separam o jogador mais novo e mais velho do União

O elenco montado pelo União Barbarense para o Campeonato Paulista da Série A2 tem média de idade de 24 anos, quase a mesma do time utilizado em 2016, que tinha média de 24,2 anos. No entanto, a variação de idade entre os jogadores do plantel reserva um caso curioso. A diferença entre o atleta mais novo e o mais velho do Leão da 13 é de incríveis 20 anos. O “caçula” do grupo é o jovem atacante Breno, de apenas 15 anos. Ele, que completa 16 anos no próximo sábado, vinha atuando nas categorias de base do Avaí e chegou a Santa Bárbara d’Oeste como aposta. Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

Já o mais experiente do elenco é Fábio Gomes, de 35 anos. O volante chegou a anunciar a sua aposentadoria em 2015, mas voltou atrás. Na carreira, o jogador foi ídolo do Paulista de Jundiaí, onde acumula mais de 200 jogos, e também tem passagens por Palmeiras e Sport, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2008. No rubro-negro pernambucano, Fábio Gomes trabalhou com o atual treinador unionista, Edson Leivinha, que na época era auxiliar de Nelsinho Batista.

A mescla de idades do plantel do União será colocada à prova pela primeira vez neste sábado, quando a equipe disputa jogo-treino contra o Paulista, às 10 horas, em Jundiaí.

AVCB. Conforme adiantado pela assessoria de imprensa do clube, o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) foi estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães foi renovado nesta quarta-feira (11). A diretoria encaminhará toda a documentação à sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo, para que o estádio, interditado desde outubro, seja enfim liberado.