Vinicius Junior brilha e Flamengo vence Atlético-GO na estreia em casa de Rueda

O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E, se a partida não foi brilhante, o roteiro saiu exatamente como o torcedor gostaria: com dois gols de Vinicius Junior, que teve grande atuação e garantiu o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na estreia em casa do treinador colombiano Reinaldo Rueda.

O resultado encerrou um jejum de quatro partidas sem vitória na competição, devolveu a confiança em um momento importante da temporada e levou o Flamengo para a quinta posição, agora com 32 pontos. Serviu, ainda, para aumentar a expectativa sobre o trabalho de Rueda. Lanterna com apenas 15 pontos, por sua vez, o time visitante se colocou um pouco mais próximo da segunda divisão.

LEIA TAMBÉM: Pai de Rogério Ceni critica falta de paciência do São Paulo com o seu filho

No próximo sábado, o Atlético Goianiense tem um difícil desafio pela frente: encara o líder Corinthians no Itaquerão. E, no domingo, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Luso-Brasileiro. Antes, contudo, enfrenta o Botafogo na quarta-feira, no Maracanã, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil – o duelo de ida terminou empatado por 0 a 0.