Villarreal empata e perde a chance de se aproximar de Atlético e Real no Espanhol

O Villarreal desperdiçou uma chance valiosa de diminuir a vantagem de pontos para Real Madrid e Atlético de Madrid, terceiro e quarto colocados, respectivamente, do Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, no estádio San Mamés, em Bilbao, ficou no empate em 1 a 1 com o Athletic Bilbao, neste domingo, pela 12.ª rodada.

Além de impedir a aproximação para os times de Madri e, consequentemente, da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa, o Villarreal foi ultrapassado pelo Sevilla, que venceu o Celta no último sábado. Com a igualdade, caiu para a sexta posição com 21 pontos, um a menos que o rival de Sevilha e a três dos times madrilenhos. O Athletic Bilbao, por sua vez, é o 15.º colocado com 12 pontos, cinco acima do Málaga, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Villarreal até começou melhor e dominou o adversário na primeira etapa. Aos 28 minutos, Manu Trigueros, que havia perdido pênalti pouco antes, abriu o placar. Na etapa final, o Athletic Bilbao, apoiado pela sua torcida, cresceu no jogo e empatou a perdida com Aduriz, aos 32.