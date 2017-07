Vila Nova empata nos acréscimos com Oeste e continua no G4 da Série B

No sufoco, o Vila Nova se manteve firme na briga por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol aos 49 minutos do segundo tempo, o time goiano arrancou o empate contra o Oeste por 2 a 2, na Arena Barueri, neste sábado, pela 12.ª rodada.

Os goianos chegaram aos 20 pontos, firmes em quarto lugar. O resultado ainda serviu para que o time goiano impedisse a ascensão do Oeste na tabela. A equipe paulista segue em 14.º, com 16 pontos, longe da briga pela classificação.

LEIA TAMBÉM: Roger diz que mudou time do Atlético-MG após 'análise técnica, física e médica'

O Oeste começou o duelo bem mais ligado do que o adversário e assustou logo aos nove minutos. Mazinho recebeu de Daniel Borges e mandou colocado, tirando tinta da trave. O Vila Nova entrou com uma estratégia bem definida de tentar surpreender o adversário, mas o time goiano não conseguiu encaixar um contragolpe na primeira etapa e viu o mandante ser mais incisivo, especialmente quando conseguia tocar a bola pelo meio. Em uma dessas trocas de passes, Gabriel Vasconcellos exigiu grande defesa de Wendell.