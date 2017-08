Vieira lamenta falta de sequência no Rio Branco

O Rio Branco tem tido um problema que a maioria de seus adversários no grupo 2 da Copa Paulista não enfrentaram. As seguidas lesões de titulares e suspensões fazem com que o técnico Edson Vieira ainda não tenha conseguido repetir uma mesma escalação duas rodadas seguidas. Mesmo satisfeito com o que viu na vitória por 2 a 0 sobre o Atibaia, o treinador se vê forçado a mudar a equipe mais uma vez no compromisso de sábado, diante do Desportivo Brasil.

A partir desta quarta-feira, o comandante começará a esboçar o time para o próximo jogo, após dois dias de treinos físicos. O zagueiro Rafael Rufino, expulso contra o Atibaia, e o lateral-esquerdo Michel, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo em sua estreia e tem suspeita de ruptura do ligamento cruzado anterior, são os desfalques da vez. Antes, as contusões do também lateral Rafael Borel e do volante Bismarck já haviam “quebrado a cabeça” de Vieira.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Infelizmente estamos indo para a oitava rodada sem nunca ter repetido o time. Queria repetir para dar uma sequência, mas não vou poder de novo. Vai entrar quem estiver melhor fisicamente”, avisa o treinador. “Achei um time na terceira rodada, já sem o Borel, mas depois perdemos o Bismarck, aí quebrou tudo. Na última rodada voltei a encontrar uma forma de jogar, mas na próxima já não poderei fazer o mesmo. Fica aquele gostinho de quero mais. A gente vê a súmula dos adversários e vê que eles estão conseguindo fazer isso”, compara Vieira.