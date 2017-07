Vieira espera Rio Branco ‘ganhar corpo’

Após o empate em 0 a 0 contra o Atibaia na estreia da Copa Paulista, no último sábado, em Americana, o Rio Branco seguiu na tarde de ontem com a preparação para o confronto contra o Desportivo Brasil, pela segunda rodada, neste sábado, às 15 horas, em Porto Feliz e, de acordo com o técnico Edson Vieira, o objetivo é sempre a vitória, mas o time se contentaria com um empate, uma vez que a expectativa é que a equipe possa “ganhar corpo” a partir da quarta partida na disputa.

Para o treinador do Tigre, o time de Porto Feliz é mais uma equipe que manteve sua base e ainda se reforçou, já montando o elenco para a Série A3 do Campeonato Paulista de 2018, enquanto o time de Americana teve um tempo bem menor de preparação e contratou boa parte do time titular nas últimas semanas.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Manteve a base e contratou jogadores (o Desportivo Brasil). O Rodriguinho, que jogou no Fluminense, o Dinélson que jogou no Corinthians, o Fio, que jogou na Penapolense, contratou jogadores já com um time montado para a Série A3. Eu disse que os três primeiros jogos nossos seriam jogos bem difíceis e o objetivo nosso é não perder os jogos, para a gente ‘encorpar’ na quarta rodada. É difícil, a gente está tentando montar um time, tentando fazer uma pegada nos jogadores. Você traz para cá jogadores que estavam parados, então não é fácil”, comentou o técnico.