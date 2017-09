Vidal ataca críticos na seleção chilena: ‘Cada vez falta menos para ir embora’

Depois de coroar uma semana cheia de polêmicas com um gol contra na derrota do Chile para o Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, Arturo Vidal atacou seus críticos e advertiu que “cada vez falta menos para ir embora” da seleção.

Vidal marcou um gol contra na última quinta-feira, na derrota do Chile por 3 a 0. Durante a semana, o volante do Bayern de Munique teve que responder a perguntas sobre a confusão provocada por amigos que o acompanhavam na noite da última segunda-feira em um cassino localizado ao sul de Santiago.

LEIA TAMBÉM: Inter tenta reencontrar vitória na Série B em duelo gaúcho contra o Brasil-RS

“Agora devem estar felizes os sem-vergonha que existem neste país”, escreveu Vidal, no seu perfil no Twitter, pouco depois da derrota no estádio Nacional de Santiago. “Mas não se preocupem, cada vez falta menos para eu ir embora”.