Vidal anuncia que vai se aposentar da seleção chilena após a Copa da Rússia

O meia Arturo Vidal surpreendeu nesta quarta-feira e anunciou que não vestirá mais as cores do Chile depois da Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Alegando cansaço e necessidade de mais tempo com sua família, o jogador do Bayern de Munique informou que está fazendo suas últimas partidas pela seleção do país.

“Tratarei de me preparar ao máximo para estar 100% nestas próximas duas partidas das Eliminatórias, depois vou tratar de ir ao Mundial e deixarei a seleção”, disse o jogador. “Falta pouco, vou me aposentar. Faz tempo que penso nisso. Preciso estar com a minha família, descansar. Estes últimos 10 anos foram duros. Por isso, acho que é hora de descansar.”

LEIA TAMBÉM: Projeto de Raí para o Pacaembu visa demolir o Tobogã e criar centro cultural

Por mais que aponte estes motivos como chave para sua decisão, Vidal também vive relação conturbada com a imprensa e a torcida do Chile. O jogador foi alvo de duas polêmicas recentes por seu comportamento extracampo, que repercutiram muito mal no país e desgastaram a idolatria da torcida pelo meia.