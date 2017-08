Victor Ferraz minimiza vantagem do Corinthians: ‘Brasileirão ainda não acabou’

São 11 pontos de desvantagem e um jogo a mais na tabela em comparação ao líder Corinthians. Nada disso, porém, acaba com as esperanças de Victor Ferraz. Para o lateral do Santos, o Brasileirão ainda não acabou e o Santos segue na briga pelo título, que parece a cada rodada mais perto do rival Corinthians.

“Para mim, o Brasileirão não acabou. Ainda tem campeonato, estamos falando de futebol, um dos esportes mais imprevisíveis que existe. Qualquer coisa pode acontecer”, disse o defensor, nesta quinta-feira. “Faltam ainda 18 jogos. A vantagem do Corinthians é confortável, mas o futebol é psicológico: se perde duas ou três seguidas, começa a complicar.”

No momento, o Corinthians ostenta 47 pontos, contra 39 do Grêmio e 36 do Santos. O time da ponta ainda tem um jogo a menos, o que pode aumentar ainda mais esta vantagem. Para Victor Ferraz, o time santista não deve se preocupar com a desvantagem neste momento do campeonato.