Victor Ferraz é relacionado e reforça Santos para enfrentar o Avaí

O técnico Levir Culpi ganhou um importante reforço para encarar o Avaí neste domingo, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-direito Victor Ferraz, que foi liberado pelo departamento médico do Santos.

O jogador sofreu uma concussão na cabeça no último domingo, no empate com o Grêmio, ao se chocar com o meia-atacante equatoriano Arroyo. Após cumprir o protocolo médico durante a semana para casos de forte choque na cabeça, Victor Ferraz foi relacionado neste sábado e deve ser titular contra o Avaí.

Outro atleta que retorna é o goleiro Vladimir, recuperado de um entorse no joelho sofrido durante treino em 13 de julho. Sem a sua presença, João Paulo vinha sendo relacionado pelo treinador.