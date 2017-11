Victor Ferraz aprova nova função de meia e prevê Santos ofensivo em Chapecó

O lateral-direito Victor Ferraz, do Santos, gostou da função em campo que assumiu na partida contra o Vasco (derrota por 2 a 1), na rodada passada do Brasileirão. O jogador foi escalado pelo técnico Elano como meia e garantiu que não vê problemas em continuar a atuar no meio de campo diante da Chapecoense, na segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo fechamento da 34ª rodada da competição nacional.

“Tudo que é treinado é válido. Para muitos, aquilo foi surpresa. Mas para mim não. Elano treina muito e não é de inventar. Tudo que vocês veem foi treinado. É uma posição legal de jogar, fico mais perto do gol, posso marcar teoricamente um pouco menos por ter um lateral depois de mim. Estou à disposição do Santos e do Elano para a posição que for. Já joguei na lateral esquerda também. Estou aqui para ajudar”, afirmou o atleta em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Victor Ferraz acredita que o Santos deva ter uma postura mais ofensiva diante do time catarinense, jogando “um pouco mais no campo do adversário, mesmo fora de casa”. O lateral também quer atenção por parte dos companheiros para que a equipe santista não seja surpreendida em Chapecó.