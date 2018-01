Victor elogia reforços do Atlético-MG e aposta na volta da força do Horto em 2018

Fator decisivo para muitas vitórias do Atlético Mineiro, especialmente na conquista da Libertadores de 2013, o Independência, mais conhecido pelos atleticanos por Horto, é uma das apostas do goleiro Victor para que a temporada que está prestes a começar seja vitoriosa.

“Espero que 2018 seja um ano de grandes conquistas e que 2017 tenha servido como aprendizado para que possamos recuperar nossa força, principalmente jogando em casa, que era nosso ponto forte. Pelas características dos jogadores que temos aqui hoje, temos tudo para fazer do Horto, novamente, uma das nossa armas”, afirmou.

Na temporada passada, o Horto perdeu sua “mística” e esteve longe de fazer a diferença em favor do Atlético-MG, que foi eliminado em casa nas oitavas da Libertadores, e perdeu oito jogos em seu domínio no Campeonato Brasileiro. Para Victor, no entanto, com os novos reforços, o desempenho pode melhorar em 2018.