Victor diz que triunfo sobre Palmeiras é vital para sequência do Atlético-MG

O goleiro Victor enfatizou a importância que uma vitória sobre o Palmeiras terá para as pretensões do Atlético Mineiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 23ª rodada da competição, será realizada no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Independência.

Em entrevista nesta terça-feira após o treino da equipe, o jogador, que teve grande atuação – e defendeu um pênalti – no empate em 0 a 0 no primeiro turno do Nacional, em São Paulo, também fez elogios ao técnico palmeirense, Cuca, com quem foi campeão da Libertadores, em 2013, pelo clube mineiro.

“Mais um jogo difícil, bem disputado. De equipe bem treinada, o Cuca é um grande treinador. A gente sabe o dia a dia dele, o que faz para motivar seus jogadores. Certo que será um jogo difícil, bem disputado, mas um jogo para a gente poder confirmar a nossa ascensão na temporada, buscar uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. que a um jogo de fundamental importância para as nossas pretensões”.