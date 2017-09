‘Veteranos’ tentam elevar autoestima e confiança de ‘novatos’ no São Paulo

Hernanes, Lugano, Lucas Pratto e outros jogadores mais experientes do São Paulo estão na cola de atletas como os jovens Lucas Fernandes e Brenner, revelados na base do clube, e Aderllan, recém-contratado, para mostrar a eles que o time ainda pode reverter a má situação no Campeonato Brasileiro.

A intenção é elevar a autoestima e dar mais confiança aos “novatos” do grupo, abalados por conta da vice-lanterna e da interminável crise do São Paulo no Brasileirão. “A maioria dos meninos está com a confiança baixa. Mas estamos falando todos os dias para que a confiança esteja lá em cima e todos acreditem em si mesmo”, contou Lucas Pratto.

LEIA TAMBÉM: Estreante, Rueda elogia Fla e vê semi 'aberta'; Berrío vira nova dúvida por lesão

Para o lateral-esquerdo Edimar, a confiança dos “veteranos” é fundamental para manter o time fortalecido na luta contra o rebaixamento. “Todos os jogadores têm sua bagagem, sua história, e os mais velhos estão passando confiança para os mais novos”, relatou o jogador. “Essa situação que estamos vivendo é preocupante e temos que saber que estamos no São Paulo, que é muito grande, e por isso a confiança também precisa ser muito grande”.