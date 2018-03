Veteranos inicia returno com duelo de líderes

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Clube Veteranos abre o returno da primeira fase da Copa Suco Prat’s nesta sexta-feira (23) com direito a duelo de líderes da categoria Sênior às 19h15. O Pro Ar Condicionados, líder com 14 pontos, enfrentará o segundo colocado Status Representações, que tem 13, em confronto decisivo para ambos, afinal, somente os dois melhores avançarão direto para o mata-mata, sem a necessidade de passar pela repescagem.

Apesar de estarem nas primeiras posições, Pro Ar e Status são seguidos de perto por outras três equipes: Posto São Vito (12 pontos), Casa do Construtor (12) e Odonto Minas/Café Brasil (11).

Até o momento, apenas um time segue invicto no Veteranos após as sete rodadas disputadas no primeiro turno. Trata-se do Help Parafusos, que somou quatro vitórias e três empates, liderando de forma isolada a categoria Master.

No Flamengo, a quinta rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo teve início nesta quinta-feira (22) com os jogos das categorias Master e Super Master, e prossegue a partir desta sexta com as categorias Sênior, Super Sênior, Jovem, Intermediária e Feminino.

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

5ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

SEXTA (23/03)

19h15 Mark Freios x RNG Transportes (Sênior)

19h15 São Lucas Saúde x Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

20h15 Marcos Magazine x Red Hot Comunicação (Sênior)

20h15 Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia x Ecosu Sucatas (Sênior)

19h15 Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis x Biscoitam/Sorvetes Naturais (Super Sênior)

19h15 MontaFarma/HD Visual x Americana Guinchos/Marcsteel (Super Sênior)

20h15 Samuel Veículos x Ameristamp (Super Sênior)

20h15 Supermercados Pague Menos x Bolsavel (Super Sênior)

AMANHÃ (24/03)

14h15 Ameripesca x JC Limpadora (Jovem)

15h00 Açaí Energia x Burg’s Hamburgueria (Jovem)

15h20 Jornal de Nova Odessa x Restaurante Sushidô (Jovem)

16h30 Kintal Lanches x Irriga Ação (Jovem)

14h15 Vasos São Vito/Multi Pontos x Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre (Intermediária)

15h00 Dellante/Toque Divino Colchões x A&J Lavanderia/Cimentolit (Intermediária)

15h20 Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí x Restaurante Lê Pettit/Top Collor (Intermediária)

16h30 Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti x Sup.Pague Menos/EF Manute (Intermediária)

16h10 Blue Blood Jeans x Dino Automóveis/JDM (Sênior)

16h10 Ecosu Sucatas x Max Limp (Feminino)

CLUBE VETERANOS

8ª rodada do Campeonato Clube Veteranos – Copa Suco Prat’s

SEXTA (23/03)

19h15 Gonzaga Engenharia x Hitscolor (Master)

20h30 Distema Decorações x Rodonaves Transportes (Master)

19h15 Pro Ar Condicionados x Status Representações (Sênior)

20h30 Odonto Minas/Café Brasil x Posto São Vito (Sênior)

AMANHÃ (24/03)

14h45 Atlanta x Supermercados Pérola (Intermediária)

14h45 Auto Peças Brasil x São Lucas Saúde (Intermediária)

16h00 Ótica D’Lucca x Z Sport (Intermediária)

17h00 Optica Optilar x Jóia Calçados (Intermediária)

16h00 Help Parafusos x Não+Pelo (Master)

17h00 Acapulco Imóveis x Tabatex Têxtil (Master)

16h00 MSX Construtora x Microgestão Sistema (Sênior)

17h00 Multieixo x Casa do Construtor (Sênior)