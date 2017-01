Venezuelano Guerra faz primeiro treino com bola no Palmeiras

Um dos reforços mais festejados pela torcida do Palmeiras, o meia venezuelano Alejandro Guerra fez na tarde desta segunda-feira o primeiro treino com bola no clube. O ex-jogador do Atlético Nacional participou do trabalho na Academia de Futebol e ainda aguarda trâmites burocráticos do visto de trabalho para ser apresentado e, depois, estrear pela nova equipe.

O elenco ganhou folga no domingo, dia seguinte ao empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá, e retomou os trabalhos na segunda pela manhã, com atividades físicas de musculação. À tarde, o técnico Eduardo Baptista aprimorou o posicionamento da marcação, com ênfase na saída de bola do adversário, e depois, fez os jogadores treinarem em campo reduzido.

Nesta terça-feira, o elenco terá treinos novamente em dois períodos. No domingo, a equipe terá o primeiro compromisso do ano em casa, a partida amistosa com a Ponte Preta, no Allianz Parque, o último teste antes da estreia no Campeonato Paulista. O adversário no primeiro compromisso oficial do ano será o Botafogo, também em casa.

A diretoria anunciou nesta segunda-feira já ter vendido 7,5 mil ingressos para o amistoso com a Ponte Preta. A cota parcial de vendas esgotou o setor Gol Norte da arena.