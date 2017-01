Vendido pelo Grêmio, Walace chega ao Hamburgo para tentar evitar queda

Aos 21 anos, o volante Walace chega à Europa para jogar em um clube tradicional que vive péssimo momento. Há três anos o Hamburgo briga contra aquele que seria o seu primeiro rebaixamento no Campeonato Alemão. Nesta temporada não é diferente. A equipe é penúltima colocada e mais uma vez só pensa em não cair.

Ao ser anunciado como reforço do clube, Walace deixou claro que sabe do seu desafio. “Quero me adaptar o mais rápido e depois fazer um bom trabalho pelo Hamburgo. Espero poder ajudar o clube, que não se encontra numa situação tão boa, e tenho certeza que vou ajudar bastante”, apostou.

Comprado junto ao Grêmio por cerca de 10 milhões de euros, Walace é o segundo jovem brasileiro no qual o Hamburgo aposta. Em agosto, o clube pagou mais de 7 milhões de euros ao Atlético-MG por Douglas Santos. Ambos foram titulares da seleção brasileira na conquista do ouro olímpico no Rio-2016.

Apesar da situação que ele vai encontrar no Hamburgo, o clube garante que não haverá pressão por sua adaptação. Ao chegar na Alemanha, ele viu neve pela primeira vez. “Queremos que ele tenha uma aclimatação mais leve possível. Não podemos esperar muito dele nesse início de passagem pela Alemanha. Nós vamos tratá-lo de forma justa”, garantiu Jens Todt, diretor esportivo do Hamburgo.