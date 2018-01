Vendas de campeões brasileiros pelo Palmeiras somam mais de R$ 200 milhões

Quando for confirmada a venda de Yerry Mina ao Barcelona, o Palmeiras terá atingido uma importante marca. Junto com as negociações de outros dois campeões brasileiros pelo clube em 2016 – Vitor Hugo e Gabriel Jesus -, o clube terá movimentado mais de R$ 200 milhões em transações de jogadores. Desse total, cerca de R$ 131 milhões terão sido enviados ao cofre do time.

Mina aguarda a resolução de pendências finais do acordo entre Palmeiras e Barcelona para ser anunciado pelo clube catalão. A negociação no valor de R$ 48 milhões (12 milhões de euros) vai render cerca de R$ 38 milhões ao time, valor que leva em consideração o desconto pela parcela a ser destinada ao Independiente Santa Fé, de Bogotá, equipe dona de 20% dos direitos econômicos do defensor.

A saída do colombiano, porém, não é a maior venda feita recentemente pelo Palmeiras. No meio de 2016, o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, conduziu a saída de Gabriel Jesus ao Manchester City. Do total de cerca de R$ 127 milhões aplicados pela equipe inglesa, ao redor de R$ 77 milhões ficaram com o time. Em maio de 2017, a diretoria também fechou a venda de Vitor Hugo para a Fiorentina. O clube italiano investiu cerca de R$ 31 milhões no zagueiro. O Palmeiras ficou com R$ 17 milhões desse montante.