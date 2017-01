Venda de Pato deve render R$ 6 milhões ao Corinthians

A quase certa venda de Alexandre Pato ao Tianjin Quanjian, da China, poderá renderá cerca de R$ 6 milhões aos cofres do Corinthians. Negociado com o Villarreal em julho de 2016, o clube alvinegro manteve 10% dos direitos econômicos do atacante brasileiro, pensando justamente em uma futura transferência.

Para tirar Alexandre Pato do Corinthians, a equipe espanhola desembolsou 3 milhões de euros (R$ 10,8 milhões) por 90% do jogador. O valor é bem menor do que o pago pelo Tianjin Quanjian aos espanhóis (cerca de R$ 60 milhões) e desagradou os dirigentes corintianos. Acontece que em janeiro de 2016 o atacante recusou se transferir para o mesmo clube chinês. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Na ocasião, o Tianjin Quanjian estava disposto a desembolsar aproximadamente 20 milhões de euros (R$ 88,1 milhões na época) pela totalidade dos direitos econômicos de Alexandre Pato. O Corinthians ficaria com 60% do valor, algo em torno de R$ 52,8 milhões. Além disso, os chineses ofereceram salários na casa dos R$ 5 milhões mensais ao brasileiro que, com o sonho de retornar ao futebol europeu, preferiu recusar.

A passagem de Alexandre Pato pelo Villarreal durou pouco. Foram 24 jogos e seis gols marcados. No último sábado, o clube espanhol liberou o atacante para viajar a Roma para fazer exames médicos – até sorriu para uma foto com a camisa do clube, numa bicicleta ergométrica – e se juntar ao elenco chinês. O brasileiro teria sido um pedido do técnico Fabio Cannavaro, que levou o elenco para fazer pré-temporada na Itália.