Vecchio celebra evolução após lesão e quer reforçar o Santos no clássico

O meia Emiliano Vecchio tem um objetivo para os próximos dias no Santos, neste período sem partidas por causa das Eliminatórias: ficar em condições de reforçar a equipe no clássico diante do Corinthians. Em fase final de recuperação de uma lesão muscular, o argentino voltou a treinar com bola e espera estar apto para atuar no dia 10 de setembro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Vecchio está afastado dos gramados desde o dia 26 de julho. Na vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, pela Copa do Brasil, sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. A expectativa era de que ficasse até três meses afastados dos gramados, mas a recuperação aconteceu mais rapidamente do que o esperado.

“A lesão me pegou em um momento em que eu estava muito bem, inclusive fisicamente. Foi uma abertura de perna que foi muito infeliz para mim, e no princípio eu poderia ficar fora de dois meses e meio a três meses, mas já estou trabalhando com bola, com uma expectativa boa para voltar contra o Corinthians. Quero estar disponível para o treinador também no jogo da Libertadores (dia 13 de setembro, contra o Barcelona de Guayaquil)”, declarou o jogador nesta quarta-feira.