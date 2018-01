Vasco vence confronto direto e evita eliminação precoce na Copa São Paulo

Mais dois times garantiram a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira, quando cinco jogos abriram a terceira e última rodada da primeira fase. O Vasco evitou a eliminação precoce ao vencer o Água Santa-SP, que também avançou na disputa.

Com um gol isolado de Hugo Borges logo aos sete minutos do primeiro tempo, o Vasco venceu o Água Santa por 1 a 0, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). Classificado, o time carioca terminou na liderança do Grupo 26 com sete pontos.

Apesar da derrota, o Água Santa também se classificou graças à derrota do Espírito Santo-ES para o Juventus por 1 a 0, na preliminar.