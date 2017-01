Vasco treina em dois períodos e Luan comemora reencontro com Cristóvão

Luan ainda era um garoto de 18 anos quando teve as primeiras oportunidades no Vasco, em 2011. Na segunda-feira, já com 23, consolidado como titular do clube, o zagueiro reencontrou o treinador responsável por lançá-lo entre os profissionais, Cristóvão Borges. O retorno do técnico a São Januário agradou seu pupilo.

“Estou muito feliz por reencontrar o Cristóvão, que foi quem me revelou para o futebol. Está sendo um prazer enorme. Fiz questão de ligar para ele nas férias. Cristóvão é um cara muito sereno. Tenho certeza disso. Trabalhei num time muito bom aqui (em 2011), que sabia jogar, ditava o ritmo de jogo principalmente dentro de casa. Tem muita coisa a nos acrescentar”, elogiou Luan, nesta terça-feira, na primeira entrevista coletiva do ano em São Januário.

Um dia depois da reapresentação, o elenco do Vasco treinou em dois períodos nesta terça. Pela manhã, os jogadores realizaram exames médicos e um forte treino físico na academia.

Já à tarde o técnico Cristóvão Borges comandou uma atividade movimentada no campo anexo de São Januário. O treinador dividiu a equipe em três grupos no início do treino e orientou posicionamento defensivo.

O Vasco jogará a Florida Cup e estreia em 15 de janeiro contra o Barcelona de Guayaquil (Equador). Se vencer, pega o Corinthians na semifinal e garante a realização de mais duas partidas nos EUA. Se perder, encara o derrotado no duelo entre River Plate e Millonarios, da Colômbia. Aí, volta para casa mais cedo.

