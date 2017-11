Vasco tenta superar desfalques em retorno com torcida a São Januário

O Vasco vai finalmente poder contar com o apoio de sua torcida em São Januário neste domingo, contra o São Paulo, às 17 horas, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Proibido de jogar em seu estádio com a presença de torcida por seis partidas, devido à confusão no clássico com o Flamengo, em julho, o Vasco até já estava liberado para mandar normalmente seus jogos. Mas, por conta da turbulenta eleição de sua presidência, optou por mandar os últimos duelos no Maracanã – e não em São Januário.

E o retorno motiva o técnico Zé Ricardo. “Eu espero que a torcida compareça em massa e empurre a nossa equipe. É uma reta final, precisamos do apoio do nosso torcedor. Certamente, com eles ao nosso lado, faremos mais pressão e ficaremos mais confiantes. A expectativa é ter a casa cheia para que possamos, juntos, comemorar a vitória no final”, garante.