Vasco tem reestreia de Anderson Martins e mudança de esquema para encarar o Bahia

Depois de uma difícil sequência de resultados no Campeonato Brasileiro, o Vasco terá algumas importantes mudanças para o confronto deste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada.

E a principal delas é a entrada de Anderson Martins. Contratado há um mês, o zagueiro readquiriu boa forma física e foi confirmado como titular pelo técnico Milton Mendes, que apostará no fortalecimento do sistema defensivo para voltar a vencer no Brasileirão.

Assim, o Vasco deve jogar com três zagueiros, com Rafael Marques e Breno atuando ao lado de Anderson Martins. O ex-atleta do São Paulo, aliás, será o responsável pela variação tática que o treinador tentará implementar: quando o Vasco estiver com a posse, ele deve ficar mais adiantado, como volante, e auxiliar na saída de bola.