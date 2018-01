Vasco tem luz cortada e denúncias de furto em São Januário e troca de acusações

Enquanto segue a indefinição sobre quem presidirá o Vasco a partir da próxima semana, o clube carioca se vê envolto em problemas de falta de luz e acusações de furtos no São Januário. Na tarde de quinta-feira, o estádio teve a energia elétrica cortada pela Light – companhia responsável pela distribuição na capital – por “deficiência técnica”. A oposição ainda prestou queixa em uma delegacia nesta sexta-feira após receber informações de que materiais do clube estavam sendo transportados “para algum lugar que ninguém sabia”. A atual direção reagiu e promete ir à polícia na tarde desta sexta prestar queixa contra os que “disseminaram os boatos”.

Segundo informações da Light, o estádio teve o fornecimento de energia cortado porque “as instalações oferecem risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao próprio sistema elétrico da companhia, o que pode afetar outros clientes”. A companhia informou ainda que “notificou a administração do Vasco seis vezes, sendo a primeira em julho de 2017, mas as adequações solicitadas não foram executadas”. O fornecimento só será normalizado após serem feitas as alterações no sistema do estádio.

Ao Estado, a assessoria de imprensa do Vasco confirmou as informações e declarou que as adequações já estão sendo feitas. Segundo o clube, o estádio estava “recebendo mais carga (de energia) do que a capacidade” que possuía para receber. A previsão é de que tudo esteja normalizado ainda nesta sexta-feira.