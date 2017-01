Vasco só empata com o Madureira no segundo jogo-treino da pré-temporada

O segundo teste do Vasco na sua preparação para a temporada 2017 terminou sem gols. Nesta terça-feira, o time não passou de um empate por 0 a 0 com o Madureira, em jogo-treino realizado no estádio de São Januário, o último antes da viagem para os Estados Unidos, onde participará da Florida Cup.

O jogo-treino desta terça foi disputado em dois tempos de 40 minutos. Em comparação ao duelo anterior – a vitória por 1 a 0 sobre o Bonsucesso no último sábado -, o técnico Cristóvão Borges contou com algumas novidades na formação titular.

O goleiro Martín Silva e o zagueiro Rodrigo participaram pela primeira vez de um jogo-treino nesta pré-temporada. Além disso, Julio dos Santos ocupou a vaga que foi de Andrezinho no meio-de-campo no último sábado.

Assim, o time titular do Vasco disputou o jogo-treino com a seguinte formação: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Alan; Julio dos Santos, Evander, Escudero, Nenê e Muriqui; Thalles.

No segundo tempo, os reservas entraram em campo com: Jordi (Gabriel Félix); Yago Pikachu (Ricardo), Jomar, Rafael Marques e Henrique; Bruno Gallo, Andrey, Guilherme Costa (Mateus Vital) e Andrezinho; Éder Luís e Éderson.

O elenco do Vasco ainda faz um treino na tarde desta quarta-feira em São Januário antes de viajar aos Estados Unidos para a Florida Cup. No próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), o time vai encarar o equatoriano Barcelona pelo torneio amistoso.