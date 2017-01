Vasco oficializa contratação do atacante Muriqui

O atacante Muriqui está de volta ao Vasco. Na noite de quinta-feira, a diretoria do clube carioca anunciou a contratação do jogador, que estava no futebol chinês e se tornou o mais novo reforço da equipe. A sua apresentação oficial está agendada para esta sexta-feira.

Muriqui, de 30 anos, iniciou a sua carreira no Madureira, depois chegando ao Vasco, clube que defendeu entre 2004 e 2005. Agora, portanto, está de volta ao time após pouco mais de uma década. Nesse período, defendeu outros clubes do País, como o Avaí e o Atlético Mineiro.

Na sequência, se transferiu para o exterior, onde defendeu Guangzhou Evergrande, da China, Al Sadd, do Catar, e FC Tokyo, do Japão, o seu último clube. Agora ele está de volta ao País para defender o Vasco.

A contratação de Muriqui pelo Vasco vinha sendo dada como certa nos últimos dias, tanto que o atacante já havia iniciado tratamento no departamento médico do clube para se recuperar de uma lesão no joelho.

Antes de Muriqui, o Vasco havia se reforçado para a próxima temporada, quando estará de volta à elite do futebol brasileiro, com o meia argentino Escudero. E a promessa da diretoria é de que novas contratações serão anunciadas nos próximos dias. “Muriqui é o segundo dos reforços que serão apresentados neste período de pré-temporada. Novos nomes terão confirmação nos próximos dias”, anunciou o clube.

Em preparação para a temporada, o Vasco vai entrar em campo pela primeira vez em 2017 no dia 15 de janeiro, quando medirá forças com o equatoriano Barcelona, pela Florida Cup.