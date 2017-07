Vasco muda postura contra o Coritiba para vencer fora de casa no Brasileirão

O Vasco tem um importante desafio neste domingo contra o Coritiba, às 19 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o intuito de tentar deslanchar na competição.

A equipe, afinal, embora some 15 pontos e esteja na zona intermediária da tabela de classificação, não conseguiu somar qualquer ponto fora de casa – todas as cinco vitórias foram no estádio de São Januário, no Rio. Um jejum que o técnico Milton Mendes pretende encerrar neste domingo.

E, para isso, ele pede uma postura diferente – e mais ofensiva – contra o Coritiba. “Será um jogo importante para a nossa busca por melhores resultados fora de casa. Vamos encarar essa partida com seriedade e disposição. Vamos procurar atuar lá da mesma forma que jogamos em casa, abordando o adversário e assumindo o protagonismo do jogo”, garantiu.