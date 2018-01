Vasco minimiza turbulência e goleia o São Mateus-ES em jogo-treino

Se a situação fora de campo segue complicada, com graves problemas políticos e a debandada de uma série de jogadores, o Vasco minimizou o momento ruim neste domingo ao golear o São Mateus-ES por 4 a 0, em jogo-treino disputado no CT Vargem Grande. Nenê, Caio Monteiro, Andrey e Guilherme Costa marcaram os gols do duelo.

No primeiro tempo, o técnico Zé Ricardo testou o time titular e colocou a seguinte escalação: Martín Silva; Yago Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo Graça e Henrique; Wellington, Evander, Wagner, Nenê e Paulinho; Andrés Ríos.

Mas, com essa formação, o time carioca teve dificuldades para criar e só foi abrir o placar aos 44 minutos, quando Wagner cruzou e o meia-atacante Nenê completou para as redes.